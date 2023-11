"Bahia é prioridade do nosso partido e governo", afirma ministro | A TARDE

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, elogiou a gestão de Jerônimo Rodrigues à frente da Bahia, o qual considerou o mais "longevo", devido aos seus sucessores Jaques Wagner e Rui Costa, atual ministro da Casa Civil.

"O governo de Jerônimo é o governo mais longevo que o nosso partido PT tem, que Jerônimo continuou, que começou com Wagner", iniciou Macêdo.

O ministro também destacou que a parceria entre os Palácios do Planalto e Ondina é tido como prioritário para o governo Lula (PT), assim como para o próprio partido. Na Bahia, o presidente teve uma das maiores votações, sendo crucial para a sua vitória na corrida eleitoral de 2022, contra o então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

"[A Bahia] é prioridade do nosso partido e também do governo. A Bahia é um estado muito importante, é a maior economia do Nordeste. É um governo bem sucedido, que nós temos parceria, para que aqui possamos ter políticas públicas", complementou.

O ministro esteve em Salvador, na noite da última quinta-feira, 27, quando participou do VII Congresso Nacional da Central dos Movimentos Populares (CMP), ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Além dele, também estiveram presentes os seguintes ministros: do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira e a ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves.