Bahia firma contrato em viagem à China com balanço positivo | A TARDE

Um acordo entre a Bahia e a China foi firmado com a empresa Deej World. A viagem feita pela comitiva baiana à China este mês foi liderada pelo prefeito de Amargosa e vice-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Júlio Pinheiro e teve balanço positivo.

O acordo firmado vai possibilitar pesquisa e transferência de tecnologia para melhoramento genético do rebanho e suporte técnico aos agricultores familiares do município, contribuindo para ampliar produção e, consequentemente, aumentar o volume de negócios e gerar novos empregos. Já na reunião com representantes da Universidade de Xangai e o Instituto Confúcio para intensificar o intercâmbio entre o Brasil e a China. Pinheiro diz que discutiram a criação de uma sala de aula virtual na UFRB e ampliação da parceria com o Estado.

Pinheiro também confirmou a vinda da Dahua Technology, maior empresa global de segurança eletrônica e uma das líderes em soluções no setor global de videomonitoramento. Outra novidade da viagem foi a visita à indústria de alimentos Guoquanshihui, que pretende ampliar seus investimentos fora da China. O vice-presidente da UPB informou que a empresa pretende expandir suas lojas, que são 11 mil, na China, e o Brasil é um destino em avaliação.

O prefeito avalia que a viagem à China foi bem-sucedida, cumpriu o objetivo de estreitar relações com a Bahia e Amargosa, fazer intercâmbio e discutir sobre novos negócios nas áreas de educação, tecnologia, alimentos e agronegócios. Além de Júlio Pinheiro, fizeram parte da comitiva baiana, o deputado federal Jorge Solla, os prefeitos Quinho (presidente da UPB) e Danilo Italiano (Nova Itarana) e a representante do Governo do Estado da Bahia. Caúra Damasceno, que também é coordenadora de Cooperação Internacional.