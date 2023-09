Bahia Pesca vai representar o governo na Expo Pesca & Aquicultura

A Bahia Pesca vai representar o Governo da Bahia na Expo Pesca & Aquicultura, maior feira de negócios aquícolas da SEALBA, região com mais de 5 milhões de hectares. Na localidade são 171 municípios dos Tabuleiros Costeiros e Agreste de Sergipe, Alagoas e do Nordeste da Bahia.

O evento organizado pela Câmara empresarial de Pesca e Aquicultura da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomercio-SE) e realizado pela Êxito Soluções em Eventos, vai ter início na quarta-feira,13, e contará com a presença do Ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.

A Bahia Pesca vai estar representada por sua Diretoria e por quatro integrantes de seu corpo técnico, que estarão atendendo os visitantes da exposição. De acordo com o presidente da Bahia Pesca, Daniel Victória, a participação da empresa possibilitará a troca de conhecimento técnico e científico e de experiências com outros instituições públicas e privadas, permitindo a identificação de novas tendências e oportunidades de negócio.

"Estamos preparados para atender todos os tipos de visitantes, desde os leigos até os especialistas. Montamos uma estrutura física e técnica capaz não apenas de contar um pouco dessa história de quatro décadas de realizações, mas de projetar para o futuro ações sustentáveis de pesca, aquicultura e preservação ambiental”, disse Victória.

Durante o evento, a estatal apresentará ao público em geral e aos representantes de instituições públicas e privadas o programa Bahia Pesca com Você, que consiste em um portfólio de seis projetos que a empresa pretende implantar em colaboração com outras instituições, sejam elas públicas, privadas ou organizações da sociedade civil.