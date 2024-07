Bahia tem redução dos índices de violência em 2024, garante Werner

Werner antecipou detalhes do resumo que deverá ser feito na próxima semana sobre o primeiro semestre da SSP-BA - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A Bahia teve uma redução nos índices de violência no primeiro semestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023, conforme antecipou o secretário estadual da Segurança Pública (SSP-BA), Marcelo Werner, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, na manhã desta terça-feira, 9.

Segundo Werner, apesar dos dados ainda não terem sido totalmente consolidados, já dá para afirmar que houve queda nos números mais importantes sobre violência no estado da Bahia. Isso seria, na opinião dele, resultado dos investimentos da gestão estadual em inteligência, integração e prevenção.

“A gente ainda está consolidando os dados. Mas, neste primeiro momento, a gente já pode desenhar a continuidade da diminuição dos principais índices criminais”, declarou Werner.

Os dados oficiais deverão ser divulgados pela SSP-BA em um evento a ser marcado para a próxima terça-feira, 16 de julho, às 11h, no Centro de Operações de Inteligência (COI), localizado no complexo do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

“A gente vai mostrar, vai dar transparência, como a gente sempre faz na Segurança [Pública], com os dados na próxima semana. Mas o primeiro indicativo que a gente tem é que houve redução de quase 13% das mortes violentas deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado; a continuidade da redução dos índices criminais de roubo de veículo, de furto de veículo, de roubo a instituições financeiras e de roubo de coletivos também”, detalhou Werner.

“É um esforço que a gente vem fazendo, muito grande, de inteligência, de integração e de ações preventivas”, concluiu.