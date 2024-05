Brasil elege Colômbia como principal interlocutor da América do Sul | A TARDE

Apesar da Argentina ainda ser o principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul, a relação entre o presidente Lula (PT) e o liberal Javiel Milei não é de aproximação.

Lula mantinha uma rotina de agendas e conversas com Alberto Fernández, antecessor de Milei. Com o atual presidente, nunca houve sequer uma conversa.

Com o afastamento entre os líderes, o Brasil acabou elegendo a Colômbia como principal interlocutor no Hemisfério Sul, conforme fontes ouvidas pela CNN.

Segundo as fontes, os motivos estariam ligados no alinhamento pessoal e ideológico de Lula com Gustavo Petro, o primeiro presidente progressista eleito da Colômbia na história recente. Nesta semana, Lula viajou para o país pela segunda vez em menos de um ano e meio de mandato.

Além disso, Brasil e Colômbia possuem 1.660 quilômetros de fronteira e contam com uma importante cobertura da Floresta Amazônica.