“Brasil tem pressa de sair do mapa da fome”, diz Jerônimo

Governador pede saída do Brasil do mapa da fome - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) reforçou, nesta segunda-feira, 1, a pressa do país em sair novamente do mapa da fome. A fala ocorreu em agenda ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Feira de Santana.



Jerônimo aproveitou para criticar os governos Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), a quem atribuiu a destruição de políticas públicas sociais.

“A política é isso. Temos discurso, temos concepções, mas essas concepções e discursos, sem as ações, caem no vazio. As vezes eu entendo que o Brasil clama quando pede pressa nas suas ações. O senhor está celebrando um ano e meio de governo, e o Brasil, pela necessidade que tínhamos de ver a política acontecer, fica parecendo que a gente quer pressa”, iniciou o governador petista, que continuou.

“Ficamos seis anos andando para trás, vendo as políticas públicas sendo destruídas [….] A pressa do povo é porque nós temos pressa. Nós voltamos ao mapa da fome e Brasil tem pressa de sair do mapa da fome, e o senhor está demonstrando que as coisas vão acontecer, o seu slogan é União e Reconstrução […] Reconstruir são as obras físicas, mas é preciso também reconstruir a cultura do povo brasileiro. O voto não pode ser tratado como uma ferramenta que não tem o seu interesse”, afirmou Jerônimo.

“O senhor [Lula] está devolvendo o Brasil para os brasileiros de forma concreta”, finalizou.