Brito confirma conversas para substituir Lira em 2025 na Câmara

O deputado federal Antônio Brito (PSD-BA), durante evento do seu partido na capital baiana nesta segunda-feira, 24, confirmou que um dos motivos que pode impedi-lo de disputar as eleições municipais em Salvador em 2024 é o fato de ter seu nome cotado para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados em 2025, quando o atual chefe da Casa Baixa, Arthur Lira (PP-AL) deixará o cargo.

“Esse é um dos empecilhos. Há de fato um pedido da bancada federal por ser três vezes líder da bancada do PSD, por ter exercido três vezes a presidência da Comissão de Seguridade e Família, de ter trânsito em Brasília, ter apoiado Arthur Lira para a presidência da Câmara, por ser da base do presidente Lula e ser da base do presidente Lula, então há um sentimento lá em Brasília de que a partir de 2024 ou 2025 eu possa me posicionar, quando ocorrerá a sucessão de Lira, como pré-candidato a presidente [da Câmara]. Esse sim é um dos assuntos que eu tenho que conversar com a bancada após o recesso e com o presidente [do PSD] Gilberto Kassab”, afirma.

João Guerra