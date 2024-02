Bruno Reis arria presente no mar e revela pedido a Iemanjá | A TARDE

Em meio a uma multidão de baianos e turistas, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) participou, na tarde desta sexta-feira, 2 de fevereiro, da entrega do chamado “presente principal” à orixá Iemanjá, considerada por adeptos de religiões de matrizes africanas como a “rainha do mar”.

Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE logo após arriar o presente, Bruno Reis falou de sua emoção ao participar por mais um ano das festividades de Iemanjá, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e ressaltou a importância do evento para a cultura da cidade.

“Uma emoção indescritível, sem sombra de dúvidas. É algo que deixa o nosso coração radiante. Essa energia da Festa de Iemanjá, que tem todo esse simbolismo, toda a história, a tradição, um patrimônio imaterial da cidade. Participar da entrega dos presentes, uma tradição na minha vida, para pedir mais proteção, pedir que Deus e nossa Yemanjá nos dê esse ano de muitas ofertas, para a gente seguir trabalhando por nossa cidade, transformando, melhorando a vida das pessoas”, comentou o prefeito.

Questionado sobre qual pedido teria feito a Iemanjá no momento da entrega do presente, Bruno Reis revelou que seu pedido não teve relação com as eleições municipais de 2024, quando ele deve concorrer à reeleição, para seguir no comando da prefeitura de Salvador.

“Pedi a Iemanjá para me ajudar, para ser o melhor prefeito que essa cidade já teve, para transformar e mudar de verdade a vida das pessoas. Só pedi isso. É isso que eu peço todos os dias, para que Deus, a Iemanjá, a todas as formas de manifestação de fé, que possa me dar sabedoria, que me ilumine, que me abençoe, para eu tomar decisões acertadas, para nossa cidade seguir avançando e ser uma cidade cada vez melhor”, contou Bruno Reis ao portal A TARDE.

As homenagens a Iemanjá começaram ainda na noite de quinta-feira, dia 1º de fevereiro, quando milhares de pessoas já lotaram as ruas do Rio Vermelho, para celebrar a parte sagrada da festa e curtir também o seu aspecto profano.

Às 6h da manhã desta sexta, no início oficial da festa de Iemanjá, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) compareceu ao Rio Vermelho e revelou ter pedido à orixá que ajude a população brasileira a escolher bons representantes durante as eleições de 2024.