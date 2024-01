Bruno Reis comenta junção entre União Brasil, PP e Republicanos | A TARDE

Antes ou depois das eleições de 2024. Esse é o único empecilho para o lançamento da “super federação partidária” envolvendo o União Brasil, PP e o Republicanos, pelo menos é o que garante o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que nesta quinta-feira, 4, afirmou que o assunto já está mais do que encaminhado entre os líderes nacionais das três siglas.

Segundo Bruno, no âmbito de Salvador, a federação só deve começar a ser discutida a partir da formalização da candidatura à reeleição, após o Carnaval. A junção entre os três partidos pode, inclusive, impactar no número de candidaturas de vereadores, tendo em vista que cada partido, federado ou não, só pode lançar 44 nomes à Câmara Municipal.



“Definido a candidatura a prefeito, nós vamos iniciar as conversas para a definição da vice. Então, depois de abril, quando cumprido esse passo a passo, a gente vai definir…eu sempre lembro que eu fui escolhido vice dia 4 de agosto, 10 horas da noite, e a convenção era dia 5, 10h da manhã. Então, temos muito tempo ainda pela frente. Mas estão bem avançadas as conversas em relação à criação desta federação entre União, PP e Republicanos. Há uma dúvida em relação a qual o melhor momento para se fazer, antes das eleições de 2024 ou logo depois. Mas hoje eu posso dizer: estaria praticamente certo a realização da federação”, afirmou o prefeito, demonstrando preocupação quanto ao número de candidaturas de vereadores da base.



“Se ocorrer antes, a gente aqui passa a ter um limitador porque um partido sozinho, ou federado, lança a mesma quantidade de vereador, são 44 candidatos. E nós teríamos, fruto dessa federação hoje, 15 vereadores, seis do União, seis do PP e 3 do Republicanos, e uma série de outros candidatos fortes. Aí tem que sentar e fazer conta para ver se é melhor deixar esses 15 fortalecidos ou se era melhor distribuir em outros partidos. Teria essa análise a ser feita, caso a federação ocorra antes das eleições. Se for depois, cada partido dos três pode lançar 44 candidatos. E eles estão mais ou menos formados já, falta só um fortalecimento final de cada um deles, que aí o prefeito vai cuidar disso, se dedicar pessoalmente em março. Vamos aguardar, mas o que posso antecipar é que ela está bem encaminhada entre os líderes nacionais dos partidos, aguardando o melhor momento para fazer".