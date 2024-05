Bruno Reis elogia ministro Rui Costa e planeja encontro para junho | A TARDE

Depois dos rumores de que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, recebe um prefeito baiano a cada dois dias úteis em Brasília, o prefeito Bruno Reis comentou nesta quarta-feira, 8, como tem andado sua relação com o ex-governador da Bahia.

Segundo Bruno, os dois não se encontraram ainda porque não houve nenhuma solicitação por parte do prefeito. No entanto, caso haja, não vê probelmas em ser recebido pelo ministro, assim como foi quando era governador.

“Em relação ao ministro Rui Costa, eu já estive com o presidente da República, ocasião que ele participou, mas eu nunca solicitei uma audiência ao ministro Rui Costa. Irei solicitar em breve, vamos ter um assunto que vamos precisar tratar, mas em relação à prefeitura de Salvador, o ministro Rui Costa não tem qualquer falta de atenção", afirmou o prefeito.

"[...] Efetivamente, eu vou ter em breve, nos próximos dias, no mês de junho, não quero antecipar o tema, um assunto para tratar especificamente com ele, irei solicitar e tenho certeza que, assim como governador, que me atendeu, fará a mesma coisa com o ministro", pontuou Bruno Reis.

