Bruno Reis projeta Carnaval 2024 com R$ 1,5 bi na economia de Salvador | A TARDE

Durante a cerimônia oficial de abertura da segunda edição da Expo Carnaval Brazil 2023, nesta sexta-feira, 24, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) projetou como será a festa momesca em 2024 em Salvador.

Em conversa com o Portal A TARDE, o gestor municipal relembrou sua recente viagem a São Paulo, para apresentar a capital baiana ao trade turístico, voltado à promoção das festas populares das cidades, principalmente do Carnaval.



“Nós apresentamos em São Paulo Salvador como uma capital que vai muito mais além da festa de entretenimento, das belezas naturais, do rico patrimônio artístico e cultural, que vai além da nossa rica gastronomia. Apresentamos Salvador como uma capital de negócios, com uma série de oportunidades de investimentos que tem para atrair investidores, empresários que possam acreditar em nossa cidade, que possam estar aqui, instalar negócios, trazer negócios, empreender, e com isso diversificar ainda mais a nossa economia, gerar mais oportunidades em emprego e renda”, disse Bruno.



O prefeito destacou ainda que o Carnaval é muito mais do que uma festa para celebrar a alegria e a felicidade do soteropolitano, além de ressaltar o impacto na economia da cidade.



“[...] Em especial para a nossa cidade, que realiza a maior festa de rua do mundo, do planeta, que tem importância grande, nem mesmo para a economia da nossa cidade. São gerados durante o ano e durante o período do Carnaval mais de 50 mil empregos. Esse evento consegue impactar na nossa economia algo em torno de R$ 1,5 bilhão, e tem a capacidade de projetar Salvador no Brasil e no mundo”, pontuou Bruno, destacando também a exposição da capital baiana com a festa.



“Quando a gente soma a exposição que há da nossa cidade, todas as emissoras de TV, jornais, sites, toda a imprensa, não há recursos públicos que fossem suficientes para custear uma promoção espontânea tão grande quanto essa. E sem sombra de dúvidas, este grande evento ajuda a Salvador a se consolidar como o principal destino turístico do Brasil. Então, hoje é a segunda edição da Expo Carnaval. A primeira foi um sucesso, tenho certeza que essa será a melhor ainda. Estamos trazendo especialistas do tema para discutir, debater. Ano passado já fizemos o melhor Carnaval de todos os tempos. Se preparem, porque ano que vem terão mais novidades. Vamos ter a capacidade de trazer mais inovações e vamos realizar o maior e melhor Carnaval de toda a história”, disse.

Bruno também voltou a falar sobre a possibilidade de mudança no circuito da festa, da Barra/Ondina para a orla da Boca do Rio. Segundo o prefeito, após consulta com agentes envolvidos na organização da festa, ficou claro que “não há possibilidade de mudança”.



“Não, não, esse tema foi amplamente debatido ano passado. Foi uma provocação que ocorreu a partir do Concar, do Conselho do Carnaval, a sugestão. Depois de ouvir todas as partes. Porque a prefeitura é a principal promotora, organizadora do Carnaval, mas não é só a prefeitura que realiza o Carnaval, é o trade do carnaval como todo, passando desde os blocos afros, toda a tradição, o Carnaval cultural que nós temos, ao carnaval do do entretenimento, aos artistas que têm opinião de peso, e depois de ouvir todos, tomamos a decisão de sepultar este assunto. Então, a priori, este assunto nem sequer está se discutindo, nem sequer cogito a possibilidade de ele ser reavaliado”, completou.