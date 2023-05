Cacá lamenta saída de Carletto, mas diz que “peça perdida se recompõe"

A recente saída do ex-deputado federal Ronaldo Carletto (Avante) do Progressistas (PP) foi lamentada pelo seu ex-colega de Câmara Cacá Leão (PP), que participou da convenção da legenda da qual faz parte, nesta sexta-feira, 26, no Wall Street Empresarial, na Paralela.



“Perdemos um querido amigo, que foi cuidar da vida dele e está no Avante. Mas o PP continua seguindo sua vida, seus projetos nos municípios. Óbvio que quando sai uma peça, recompomos com outras pessoas”, afirmou Cacá Leão, que teve Carletto como seu suplente na disputa ao Senado na última disputa eleitoral, em 2022. A chapa pepista perdeu para Otto Alencar (PSD-BA).

Para Cacá, o PP segue forte e divergências dentro do partido são naturais. “Sempre defendi essa tese de que é mais difícil construir o consenso do que disputar uma eleição”, disse.