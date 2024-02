Caetano anuncia lançamento de pré-candidatura para o dia 1º de março | A TARDE

O secretário de Relações Institucionais do Estado, Luiz Caetano, anunciou nesta terça-feira, 20, a data do evento de lançamento da sua pré-candidatura a prefeito de Camaçari.

O ato, que contará com as presenças do governador Jerônimo Rodrigues, dos senadores Jaques Wagner e Otto Alencar, além de outras lideranças politicas da Bahia, acontecerá no próximo dia 1º março, no Clube Social.

O anúncio foi feito durante o “Diga Aí” desta terça, que aconteceu em Abrantes e reuniu um grande número de apoiadores.

“Eu estou do lado do povo de Camaçari há muitos anos, com mandato ou sem mandato. Minha vida foi dedicada a ajudar na transformação do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Essa eleição não é minha não, é de todos dessa cidade”, disse Caetano, acrescentando que fará uma pré-campanha propositiva e ouvindo a população da cidade.

A deputada federal Ivoneide Caetano. celebrou a pré-candidatura de Caetano: "Caetano está chegando para governar esta cidade. Quero convidar a todos para no dia 1o de março a gente fazer uma grande festa para anunciar o nome de Luiz Caetano como o próximo prefeito de Camaçari”.