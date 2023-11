Câmara de Salvador aluga antena de TV para retransmitir sinal de rádio | A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador (CMS), por meio da Fundação Cosme de Farias, firmou contrato com o Instituto de Radiodifsão Educativa da Bahia (IRDEB) para aluguel de espaço na antena de TV para retransmissão do sinal da Rádio Câmara em faixa FM na capital baiana.

O contrato é válido por 60 meses, com validade a partir de 17 de setembro. O valor da cessão do espaço custará, mensalmente à Câmara, R$ 10,4 mil. A medida foi publicada no Diário Oficial da Câmara na última sexta-feira, 27.

Atualmente, a Câmara de Salvador conta com dois canais de divulgação, a Rádio Câmara e a TV CAM.