Câmara de Salvador marcará presença no desfile do 2 de Julho

O cortejo segue pelas ruas do Centro Histórico, com homenagem aos Heróis da Independência - Foto: Reginaldo Ipê (Ascom/CMS)

“2 de Julho: Povo Independente” é o tema do desfile cívico do 2 de Julho, que este ano celebra os 201 anos da Independência do Brasil na Bahia e contará, mais uma vez, com a participação da Câmara Municipal de Salvador. Ao lado dos colegas vereadores, o presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), participará da programação, a partir das 7h, no Largo da Lapinha.

“Por mais um ano, vamos às ruas celebrar a data mais importante para a Bahia e uma das mais especiais para o Brasil, pois foi aqui que a independência do povo brasileiro foi consolidada, em 1823”, disse Carlos Muniz.

Pela manhã, uma alvorada com queima de fogos, às 6h, anuncia a abertura das celebrações pela data magna da Bahia. Às 7h, as autoridades participam do início da cerimônia de hasteamento de bandeiras, execução do Hino ao 2 de Julho e colocação de flores no monumento ao General Labatut, fazendo a preparação para a saída dos carros do caboclo e da cabocla, às 9h.

O cortejo segue pelas ruas do Centro Histórico, com homenagem aos Heróis da Independência, da Ordem Terceira do Carmo e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

A primeira etapa do desfile termina em frente à Câmara Municipal de Salvador, onde os carros do caboclo e da cabocla são recolhidos ao caramanchão da Praça Thomé de Souza.

Campo Grande

Na parte da tarde, o cortejo é retomado e segue pela Avenida Sete de Setembro em direção ao Campo Grande, com uma breve parada em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB). No trajeto, há o tradicional concurso de fanfarras e balizas. Às 15h, acontece uma Cerimônia cívica no 2º Distrito Naval.

Às 16h, na Praça 2 de Julho (Campo Grande), há a chegada dos carros dos caboclos, deposição de coroas de flores no Monumento ao 2 de Julho pelas autoridades e acendimento da Pira do Fogo Simbólico.

A programação do dia será encerrada com o encontro de Filarmônicas e participação da Banda de Música da Guarda Municipal, às 17h30.

A programação cultural segue no Campo Grande nos dias 3, 4 e 5 de julho, quando há o retorno os carros alegóricos do caboclo e cabocla ao Pavilhão da Lapinha.

Importância histórica

O 2 de Julho celebra a Independência do Brasil na Bahia, em 1823, marcando o fim de um período de 17 meses de conflito entre as tropas brasileiras e portuguesas na então província da Bahia, após a proclamação da Independência do Brasil em 7 de setembro de 1822.

A data guarda grande simbolismo para a Bahia, reforçando que o povo baiano não se rendeu às tropas portuguesas e permaneceu lutando por liberdade.