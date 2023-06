Câmara de Vereadores de Salvador homenageia Instituto do Cérebro

A Câmara de Vereadores de Salvador homenageou nesta quinta-feira, os 30 anos de existência da Fundação de Neurologia e Neurocirurgia do Instituto do Cérebro, que é presidida pelo médico neurologista prof Antônio Antônio Andrade . A proposta do vereador Marcelo Castilho Maia foi aprovada por aclamação e a sessão solene ocorreu , no Plenário Cosme de Farias.

O vereador Marcelo Castilho Maia fez uma saudação destacando o trabalho desenvolvido pela Fundação de Neurologia e Neurocirurgia, direcionando atenção especial, também , para atender centenas de menos favorecidos com problemas de neurologia todos os sábados. É uma referência regional na especialidade, registrou o vereador Marcelo Castilho Maia.

O evento foi prestigiado pelo jurista Antônio Luiz Calmon Teixeira, o medico cirurgião plástico José Walber Menezes, Diretor Geral do Hospital das Clínicas e Membro da Academia de Medicina da Bahia,o comendador Nelson José de Carvalho, o ex vereador Pedro Rogério Godinho, Clarindo Silva, empresária Maria de Fátima Andrade, médico neurocirurgião Marcio Cezar Brandão, Walter Moacir e Antônio Carvalho, representando a Venerável Irmandade do Senhor do Bomfim , da qual Dr Antônio Andrade é Membro Estatutário, o cerimonialista Gilvan Silva , o “ Senador” José Gomes e Léo Kret , dentre outros amigos.