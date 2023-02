Câmara instala Comissão de Defesa do Contribuinte na próxima semana

Com o vereador Sidninho (Podemos) na presidência e Carlos Muniz (PTB) como vice-presidente, na próxima semana a Câmara de Salvador irá criar a Comissão de Defesa do Contribuinte, com o objetivo de acolher problemas da cidade que envolvam os tributos.

"Que a gente possa, através das audiências públicas e através de reuniões dessa comissão, entender e buscar soluções para as taxas pagas pelos comerciantes e cidadãos de Salvador", explica Sidninho ao Portal A TARDE.

Sobre um dos temas mais sensíveis e que causa burburinho na capital baiana, a cobrança do IPTU, o edil diz que a reavaliação da Planta Genérica de Valores do município será uma das prioridades do colegiado. "Esse é um tema urgente para que a gente possa dar condições econômicas melhores para os cidadãos da nossa cidade”.

Além disso, em outra frente, a comissão deve se debruçar sobre a questão do Plano de Parcelamento Incentivado (PPI), que regulariza os créditos do município decorrentes de débitos tributários e não tributários.

“Principalmente para tirar a digital capitalista colocada pelo ex-prefeito [ACM Neto]. Com certeza que o prefeito Bruno Reis [União Brasil] na gestão atual e sua base não concordam com muitas das decisões do governo anterior e a gente precisa tirar essa gestão capitalista, onde poucos têm mais e muitos têm menos”, avalia o vereador.