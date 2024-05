Casa do Caminho será beneficiada por campanha de Solidariedade da Alba | A TARDE

Os servidores da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) puderam, entre os dias 22 e 25 de abril, votar no processo de escolha da instituição que será beneficiada com a doação da Campanha de Solidariedade 2024/2025. Dentre as quatro entidades participantes e aptas a serem votadas, a vencedora foi a Casa do Caminho – Pronto Atendimento Espírita (PAE), com 89 votos.

O Hospital Martagão Gesteira foi o segundo colocado, com 41 votos, enquanto o Movimento de Articulação e Inclusão Social recebeu 25 votos e ficou em terceiro lugar. Na quarta e última colocação, ficou a Associação Educacional Sons no Silêncio, que obteve 9 votos.

No total, 169 funcionários participaram do pleito que estava disponível na intranet do Legislativo, o Albanet.

Para votar, o servidor precisava ser um doador da campanha. Para doar ao longo do ano, o funcionário pode aderir à ação através do Portal do RH da ALBA, na aba Solicitações ao RH e autorizar o desconto mensal de R$ 3,00 diretamente no contracheque. Essa adesão deve ser feita obedecendo o período em que a folha de pagamento permanece aberta.

Iniciada em 2001 por iniciativa de um grupo de servidores voluntários, a Campanha de Solidariedade já atendeu mais de 30 instituições que trabalham com ações que fazem a diferença na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Credenciamento

As quatro instituições aptas a serem votadas foram selecionadas por uma comissão de servidores após o período de inscrição, que foi de 1º a 14 de abril. Para participar, a entidade de caráter filantrópico deveria cumprir os seguintes requisitos: ser reconhecida como de utilidade pública; não ter fins lucrativos; funcionar há, pelo menos, dois anos; ser sediada em Salvador e não possuir em sua constituição funcionário da Assembleia Legislativa.

No ato da inscrição, as entidades tiveram que apresentar documentos (original e cópia autenticada) contendo a ata da eleição de seu corpo dirigente/certidão emitida por Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica indicando a composição da última diretoria e do seu conselho fiscal, certidão da Receita Federal indicando seu representante legal, comprovante de endereço e a certidão de utilidade pública.

A instituição vencedora, a Casa do Caminho, receberá os benefícios da Campanha de Solidariedade até 31 de dezembro de 2025.