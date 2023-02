Comissão de Transporte da Câmara quer debater CSN e VLT do Subúrbio

O presidente da Comissão de Transportes e Serviços Públicos de Salvador se reuniu nesta terça-feira, 28, e aprovou o requerimento de duas audiências públicas para debater temas pertinentes à mobilidade urbana na capital baiana. Uma delas, com o objetivo de debater a relação entre a Prefeitura de Salvador e a extinta empresa Concessionária Salvador Norte (CSN), e uma outra, para tratar sobre o VLT do Subúrbio.

“A ideia é entender as causas da quebrança da empresa, a questão dos trabalhadores do transporte que, até o momento, não receberam suas rescisões, por causa da intervenção, da quebra do contrato com a prefeitura e a gente, através do Sindicato dos Rodoviários, está até hoje lutando sobre isso”, explica o vereador Tiago Ferreira (PT), presidente do colegiado.

Já sobre o VLT, a ideia da comissão é averiguar o andamento da instalação do modal depois das retiradas do trem.

“Até o momento, não temos uma solução viável para a população do Subúrbio e saber também dos impactos, tanto das questões ambientais, como das questões de outros impactos para outros setores, como os dos rodoviários e de que forma que a gente pode dialogar para que haja uma harmonia entre os modais. Precisamos ter uma informação mais concreta do governo de quando se iniciam as obras, governo que eu, inclusive, ajudei a eleger e sou líder do PT, mas obviamente, como vereador da cidade, não posso me furtar em fazer esse debate”.