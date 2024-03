Comissões da Alba recebem presidente da Coelba nesta terça | A TARDE

As Comissões de Agricultura e Política Rural e de Infraestrutura da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) recebem, nesta terça-feira, 5, a partir das 9h, o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Freire Guth, que assumiu o posto em julho do ano passado e deve ser questionado sobre os problemas no fornecimento de energia elétrica no setor agropecuário do estado.

No ano passado, os dois colegiados já haviam realizado uma reunião conjunta com a participação de representantes da concessionária. Durante o encontro, devem ser discutidos problemas relacionados à deficiência no fornecimento de energia, o que, em muitos casos, dificulta o desenvolvimento de diversos setores, especialmente do agropecuário.

“As dificuldades em relação ao fornecimento de energia elétrica são hoje um dos principais desafios para o desenvolvimento do setor agropecuário, que já representa quase 30% do PIB da Bahia, mas tem ainda muito potencial para crescer. Para isso, precisamos melhorar nossa infraestrutura energética, em especial na região Oeste, que tem hoje projetos que dependem do fornecimento de energia para se desenvolverem”, afirmou o deputado estadual Manuel Rocha (União Brasil), presidente da Comissão de Agricultura.

Rocha ainda pontuou que são muitas as queixas relacionadas às deficiências de infraestrutura energética no Estado, não apenas no setor agropecuário. Segundo ele, a Neoenergia Coelba tem se mostrado aberta ao diálogo.

“Contudo, precisamos ir além do debate e buscar soluções práticas e eficientes para resolver os problemas. Não adianta ficar conversando se não encontrarmos um caminho para essa situação, que é prejudicial para todos, principalmente no setor agropecuário, afetando dos pequenos aos grandes produtores”, salientou o parlamentar.