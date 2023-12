Conversas entre PSB e PDT continuam, diz Lídice | A TARDE

Presente no evento de entrega da urbanização no Condomínio das Mangueiras, em Fazenda Grande 4, ação que é parte do Programa Minha Casa Minha Vida, a deputada federal Lídice da Mata (PSB) disse enxergar horizonte para a formação de uma federação entre o seu partido e o PDT.

"A decisão do PSB é de construir uma federação com o PDT. Me parece que o PDT também quer. No entanto, nós temos três anos de caminho pela frente", afirmou Lídice ao Portal A TARDE, na manhã desta segunda-feira, 18.

O PDT é um partido que, em Salvador, é aliado ao grupo do prefeito Bruno Reis (União Brasil). Para Lídice, isso não é um problema.

"O PDT integra o Governo Federal, tem ministério e vota com Lula. Na Bahia, o PDT não tem feito oposição radical ao Governo do Estado. Apenas apoia a Prefeitura de Salvador", justifica a deputada federal.