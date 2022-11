Coordenado por Jerônimo, grupo de transição realiza primeira reunião

A primeira reunião de trabalho do Grupo de Transição Governamental aconteceu na manhã desta segunda-feira, 7, na sede da Agência de Fomento do Estado da Bahia, a Desenbahia, em Salvador.

Ao lado do vice-governador eleito, Geraldo Júnior, o governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, coordenou o encontro ao lado dos membros da comissão, estabelecida por meio de decreto estadual assinado pelo governador Rui Costa no último dia 4.

“Nós fazemos parte do mesmo projeto político, mas estamos dando início a um novo Governo, que vai ser renovado com muito trabalho e determinação. Este grupo tem como tarefa prioritária detalhar as ações concretas que começaremos a realizar a partir de 1º de janeiro, com base no que estabelecemos em nosso Programa de Governo Participativo", afirmou o governador eleito.



Coordenado diretamente por Jerônimo e Geraldo, o grupo é formado por Luiz Caetano, secretário de Relações Institucionais (Serin); Carlos Mello, secretário da Casa Civil em exercício; Marcus Cavancanti, secretário da Infraestrutura (Seinfra); Fabya Reis, secretária de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi); Roberta Silva de Carvalho Santana, chefe de Gabinete da Secretaria da Saúde (Sesab); Adolpho Loyola, Assistente Especial do Quadro Especial da Casa Civil; e Felipe Freitas, doutor em Direito pela UnB e professor do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

Neste período de transição, órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo deverão atender às demandas apresentadas pelo grupo de trabalho, disponibilizando pessoal e informações que sejam solicitadas. Além dos integrantes oficializados pelo decreto, a equipe poderá "convidar pessoas de notória competência para participarem de suas reuniões, bem como integrantes de órgãos e entidades do Poder Executivo, com o objetivo de emitirem pareceres sobre assuntos de suas expertises técnicas", como diz o texto publicado no Diário Oficial do Estado.