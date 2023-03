Daniel Victória toma posse como novo presidente da Bahia Pesca

Daniel Benício dos Santos Victória tomou posse na Bahia Pesca, empresa pública, vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia (SEAGRI). O evento foi realizado nesta sexta-feira, 3, com a presença do deputado federal Diego Coronel e do deputado estadual ngelo Coronel Filho.

Graduado em publicidade e com experiência profissional na iniciativa privada e no setor público, Daniel afirmou que pretende dar continuidade e ampliar as ações desenvolvidas pelo seu antecessor, Alexandre Sapucaia.

"É um grande desafio e uma enorme oportunidade assumir uma empresa com tamanho potencial de contribuir para o desenvolvimento da Bahia. A pesca, a mariscagem e a piscicultura são atividades que geram renda, emprego e com certeza podem adquirir um papel ainda mais relevante no combate à fome, que é prioridade absoluta dos governos Estadual e Federal", declarou.

Daniel Victória, comemora a volta do Ministério da Pesca, pois, na sua avaliação, "valoriza ainda mais o papel da Bahia Pesca".