Deputada Olívia Santana destaca importância das industrias na Bahia

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) comemora 75 anos e a diretoria realiza nesta quinta-feira, 25, sessão comemorativa pelo Dia da Indústria. Durante o evento, a Deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) falou com a equipe do A Tarde sobre importância de industrializar o estado da Bahia para fomentar geração de emprego e renda

"Considero esse encontro muito importante. O governador tem aberto diálogo com diversos setores, inclusive o industrial. A ampliação do processo de industrialização na Bahia é uma necessidade. Eu mesma já liderei uma frente parlamentar na Assembleia, quando houve fechando da Ford. Esse é um momento importante no Brasil. O investimento só será sustentável se gerar emprego e rendo, com a criação de um parque descentralizado".

Na solenidade, o governador Jerônimo Rodrigues recebe a pauta Mínima do Setor Industrial Baiano. O objetivo é contribuir com o governo do Estado para a construção de um ambiente econômico mais sustentável, competitivo e socialmente inclusivo.