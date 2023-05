Deputado baiano comanda debate sobre eSports em audiência na Câmara

O deputado federal Márcio Marinho (Republicanos-BA) vai comandar uma audiência pública para debater o eSports, prática esportiva eletrônica que reivindica o status de esporte, às 15h desta quinta-feira, 24, no plenário 4, anexo II da Câmara.



Para Marinho, a discussão tem como finalidade definir o espaço do eSports e se ele pode ganhar o mesmo status da canoagem, boxe e judô. “Se definido como esporte, os atletas podem dispor de uma legislação, conforme outras modalidades esportivas, tendo acesso a leis de incentivo”, justificou.

A audiência contará com as presenças da ministra do Esporte, Ana Moser; de um representante da Confederação Brasileira de Games e Esportes (CBGE), Paulo Roberto Ribas; do professor de Educação Física e diretor Educacional da Associação de Geeks e Gamers, David Leonardo; e do presidente da Associação Brasileira de Fantasy Sport (ABFS), Rafael Marchetti Marcondes.