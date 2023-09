Deputado baiano será relator de comissão sobre impactos do Censo 2022

O deputado federal Gabriel Nunes (PSD) foi escolhido como relator da comissão especial na Câmara dos Deputados, encarregada de discutir os impactos do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

O censo recente, segundo o parlamentar, teve um impacto significativo em quase 800 municípios brasileiros, resultando na queda populacional, sendo que 105 desses municípios estão localizados no estado da Bahia.

O deputado baiano expressou seu comprometimento com a causa ao declarar. “Com muito orgulho, iniciamos hoje os trabalhos da Comissão para tratar da situação dos municípios que perderam recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Essa comissão irá debater o Censo 2022, que impactou diretamente quase 800 municípios com a queda populacional, destes 105 somente no estado da Bahia”, declarou.

Ainda de acordo com Gabriel, o Censo 2022 resultou “em uma queda no repasse FPM, prejudicando na receita dos municípios, e, consequentemente, os serviços prestados à população como saúde e educação”.

O parlamentar destacou ainda a importância de “encontrar soluções para minimizar esses impactos e fortalecer o municipalismo, especialmente nas pequenas e médias cidades, que foram as mais afetadas por esse processo”. Ele enfatizou a necessidade de evitar futuros equívocos como os gerados pelo Censo, visando garantir o desenvolvimento e o bem-estar das comunidades locais.

Como relator da comissão, Gabriel Nunes assegurou atuar para que as discussões “avancem e resultem em medidas concretas para atenuar os desafios enfrentados pelos municípios afetados pelo Censo 2022, assegurando um futuro mais estável e próspero para essas localidades”.