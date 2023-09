Deputado vê com naturalidade apoio do governo Federal na Segurança

O reforço dos policiais federais na capital baiana para combater o avanço das facções criminosas nos bairros foi bastante elogiado pelo deputado estadual Marquinho Viana (PV), nesta terça-feira, 19. O parlamentar defendeu a parceria entre o Estado e a União e afirmou que vê com naturalidade o apoio.

"O Governo Federal está mandando essa ajuda através da Polícia Federal, os carros blindados, para que dê mais segurança e condição de trabalho à Polícia Militar e à Federal que também que está participando. Então, eu acho normal e natural", afirmou o deputado estadual, antes da sessão ordinária desta terça.

Na manhã desta terça, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) informou, através das redes sociais, a chegada de novas viaturas blindadas para o estado destinada pelo governo Federal.

Durante conversa com a imprensa, Viana relembrou que a cidade do Ceará, em Fortaleza, necessitou do apoio do governo federal e afirmou que para este momento, de confronto entre as organizações criminosas, a gestão baiana fazendo um "bom trabalho".



"Outro dia tivemos isso pela incógnita no Ceará, em Fortaleza, e precisou ter um apoio. Eu acho que é um momento que tá tendo acirrada entre um grupo e outro e o Governo do Estado tem que realmente trazer algumas respostas", comentou Viana.