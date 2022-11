Deputado Zé Neto é homenageado pelo UNECS em Brasília

O deputado federal, Zé Neto (PT) foi homenageado pelo Instituto UNECS. O almoço, que aconteceu em Brasília, foi promovido pela Frente Parlamentar Mista do Comércio e Serviços, a qual o parlamentar é membro.

O reconhecimento se deu pelo compromisso e dedicação em trabalhar pelo crescimento e desenvolvimento dos setores de comércio e serviços do Brasil. O parlamentar agradeceu pela honra.

"O Instituto Nacional do Comércio e Serviços (UNECS), está há mais de 8 anos em diálogo com o setor empresarial, fortalecendo esses segmentos tão importantes para a economia do Brasil. Agradecemos pela homenagem em nome de José César, presidente da Instituição, registrando também a presença de Leonardo Miguel, presidente da ABAD; João Galassi, presidente da ABRAS; Paulo Eduardo Guimarães, presidente da AFRAC e George Teixeira, presidente do Conselho Consultivo da CACB e Newton Garcia, relações institucionais da ABRASEL", diz a nota.