Diego Castro vê PL próximo de Bruno Reis em 2024: “Foco é evitar o PT”

O deputado estadual Diego Castro (PL) revelou nesta quinta-feira, 17, que, neste momento, o PL está caminhando para construir uma composição com o atual prefeito Bruno Reis (União Brasil) para as eleições de 2024 em Salvador. O parlamentar, por outro lado, deixou claro que ainda não há nada totalmente confirmado em relação ao próximo processo eleitoral na capital baiana.

“Neste momento, caminha-se para isso [composição com Bruno Reis], mas não posso afirmar que nem nada decidido”, afirmou Diego Castro, em entrevista exclusiva ao portal A TARDE.

Na avaliação do deputado do PL, a aliança com Bruno Reis é a melhor opção para enfrentar o Partido dos Trabalhadores e seus aliados em Salvador, evitando que o principal partido da esquerda brasileira domine, ao mesmo tempo, os poderes executivos a nível nacional, estadual e municipal.

“O foco é evitar que o PT e a esquerda tomem a nossa capital. A gente já tem o PT no governo do estado. Infelizmente, agora, na presidência da República. A gente aqui está careca de saber o que os 17 anos de PT, para a Bahia principalmente, trouxeram. Último lugar em educação, em saúde, em tudo. Só tem dados lamentáveis”, criticou o parlamentar.

Diego Castro ainda apontou a violência como o principal problema do governo do estado, que estaria tentando transferir sua responsabilidade para o governo federal e para os poderes Judiciário e Legislativo.

“A violência, que é o principal calcanhar de Aquiles nosso, é o grande mal, a grande epidemia local. Tudo isso graças a uma gestão leniente, que joga a responsabilidade sempre nas costas de terceiros e não assume as suas. Esse é o modo PT, que nos faz discordar totalmente desse projeto. E é por isso que a gente tem esse foco, de que a prioridade é evitar que o PT e seus asseclas cheguem e tomem a prefeitura de Salvador. Estamos caminhando nessa perspectiva”, declarou.

O parlamentar ainda aproveitou para realizar alguns elogios ao prefeito Bruno Reis, a quem ele vê como possível aliado em 2024, desde que requisitos sejam cumpridos, como a adoção de pautas conservadoras por parte do gestor municipal.

“Caminha-se para uma composição, porque tem-se aberto esse diálogo. E o que é que vai ser o fato decisivo disso? O prefeito, que é uma pessoa muito boa e eu vejo que está fazendo uma gestão aceitável aqui na capital, precisa, junto com seu grupo político, mostrar de que maneira vai abraçar esses valores dos quais nós não abrimos mão: a defesa da família e a defesa das liberdades”, defendeu Diego Castro.

Por outro lado, Castro aproveitou para criticar a falta de liberdade econômica na cidade e o excesso de burocracia para o andamento da iniciativa privada. Segundo ele, esse é um dos motivos dos problemas de desenvolvimento de Salvador.

“No ponto municipal, a gente fala de liberdade econômica. Salvador não tem bons indicadores no que tange à liberdade econômica. Até recentemente, era a segunda pior capital do Brasil nesse sentido”, ponderou.

Apesar da simpatia com Bruno Reis, Diego Castro também deixou em aberto a possibilidade de construção de uma candidatura própria, sendo ele um dos possíveis postulantes, acompanhado do presidente estadual da legenda, o ex-ministro João Roma (PL); e do seu colega de Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), deputado estadual Leandro de Jesus (PL).