Diretório nacional do Cidadania aprova saída de Roberto Freire

O diretório nacional do Cidadania aprovou neste sábado, 9, o afastamento de Roberto Freire à frente da presidência nacional do partido. No lugar de Freire, assumirá o cargo Plínio Comte Bittencourt, que comanda a legenda no Rio de Janeiro.

Durante reunião virtual que aconteceu nesta manhã, o pedido para destituição do ex-deputado federal da presidência acumulou 69 votos a favor da contra 29 que desejavam a permanência de Freire à frente do diretório nacional.



Freire coordenou o partido por 31 anos e vinha enfrentando um desgaste dentro da legenda após ter se aproximado do governo Lula (PT). Integrantes do Cidadania defendem que a sigla continue independente a base governista. Em Salvador, o vereador Joceval Rodrigues é um dos membros que tenta aproximação com a gestão petista, do governador Jerônimo Rodrigues.