"É diminuir o Republicanos", diz Samuel Júnior sobre comparação com PL

O anúncio da pré-candidatura de João Roma (PL) a prefeito de Salvador é uma tentativa do PL para "tentar negociar" com outra pré-candidatura que irá disputar a eleição municipal, é o que afirmou o deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos) nesta quarta-feira, 13, durante coletiva de imprensa após o fim da sessão no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia.

"Eu vi que Roma se lançou como pré-candidato a prefeito, mas que está à disposição para conversar com Bruno Reis. Confesso que não entendo alguém que se lança como pré-candidato, mas que está disposto a conversar com o pré-candidato que tem mais chances de ganhar a eleição", afirmou Samuel Júnior.

O deputado estadual do Republicanos diz que é a hora de seu partido ter o vice ou a vice na chapa do grupo político que governa Salvador há dez anos consecutivos. O parlamentar nega que uma aproximação do PL à pré-candidatura de Bruno geraria ruído com partidos que já compõem aliança com o prefeito de Salvador, incluindo o Republicanos.

"Não desmerecendo o tamanho do PL e sua representação, mas fazer um comparativo hoje do PL com o Republicanos, aqui no estado da Bahia, é diminuir muito o Republicanos", conclui.