“É natural liderança da esquerda na disputa em Salvador”, diz Robinson | A TARDE

O deputado estadual Robinson Almeida (PT), pré-candidato à prefeitura de Salvador nas eleições de 2024, afirmou neste sábado, 30, que é natural que o PT e a esquerda assumam um protagonismo na disputa. De acordo com ele, são os esquerdistas quem melhor representam a base social que sustenta os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jerônimo Rodrigues (PT).

"Na base do governo Jerônimo em Salvador, temos partidos de esquerda, centro e centro direita. Quem melhor representa a base social que dá sustentação ao nosso projeto é a esquerda. Portanto, é natural que o PT e a esquerda liderem a disputa em nossa capital", afirmou Robinson, durante encontro com militantes petistas neste sábado.

O parlamentar petista lembrou ainda a força da esquerda na Câmara Municipal de Salvador, onde a centro-esquerda possui oito vereadores, divididos entre PT, PCdoB, PSB e PV.

"Somos nós que temos capilaridade social, força política e as melhores condições de enfrentar e derrotar, com o apoio da nossa base, de Lula e Jerônimo, o grupo que rebaixou Salvador em todos indicadores sociais e econômicos, fez a capital perder competitividade, deixar de ser atrativa para investimentos e consolidou, com isso, Salvador como a capital nacional do desemprego", enfatizou o petista.

"Vamos trazer Salvador pra 1ª divisão e fazer uma gestão que cuide de gente, melhore a vida da população e aproveite as oportunidades geradas pelos governos Lula e Jerônimo", complementou o deputado.

Robinson é um dos favoritos para ser escolhido o candidato da base de Jerônimo nas eleições de Salvador em 2024. O principal oponente interno do petista é o vice-governador Geraldo Júnior (MDB).

Também estiveram presentes nos encontros com dirigentes das 1ª, 2ª, 7ª, 10ª, 12ª, 13ª e 19ª zonais do Partido dos Trabalhadores a presidente municipal da sigla, Cema Mosil, os vereadores Tiago Ferreira (PT) e Marta Rodrigues (PT), o ex-vereador Gilmar Santiago (PT) e o pré-candidato a vereador Ademário Costa (PT), além de representantes de movimentos sociais.