Eduardo Leite agradece solidariedade de secretarias de Comunicação | A TARDE

O Conselho Nacional de Secretários de Comunicação do Brasil se uniu para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Além de participarem da campanha de doações, eles apoiaram a divulgação da ação em suas regiões. O governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) agradeceu pela mobilização e solidariedade.

"Muito obrigado pela solidariedade dos governos estaduais em relação à tragédia que nos atingiu, obrigado pelo envolvimento dos secretários de Comunicação na divulgação do Pix do SOS Rio Grande do Sul, nos ajudando a mobilizar tantas pessoas em favor daquelas que mais precisam em nosso estado. Neste momento de reconstrução, não nos têm faltado solidariedade de todos os cantos do Brasil. Isso ajuda muito a superar tantos momentos de dificuldade”, afirmou Eduardo Leite.

"Eu quero destacar, também, o trabalho que vocês estão fazendo no Conselho Nacional de Secretários de Comunicação, essa rede nacional não só vai fortalecer a comunicação pública como vai ser mais um escudo de proteção à desinformação. E isso é tão importante neste momento”, acrescentou o governador do Rio Grande do Sul.

De acordo com o presidente do Conselho, o secretário de Comunicação da Bahia, André Curvello, a decisão de os estados ajudarem na divulgação da campanha foi uma pauta votada e aprovada pelos integrantes do Conselho.

"A solidariedade é uma obrigação da vida. Foi uma decisão conjunta e, com isso, o conselho, embora recém-criado, mostra sua maturidade e senso de coletividade ao apoiar essa ação solidária. É nosso dever como cidadãos estender as mãos a quem agora precisa. Para além disso, enquanto secretários de Comunicação — ou seja, servidores públicos —, devemos estar à disposição e prontos para servir a toda sociedade com o nosso trabalho de comunicar", disse Curvello.