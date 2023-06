Em Brasília, Jerônimo detalha reunião com Lula e representante da BYD

null Divulgação

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), concedeu entrevista coletiva em Brasília após a reunião que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a a vice-presidente executiva da montadora chinesa BYD, Stella Li, nesta quarta-feira, 28.

“Acabamos de sair do gabinete do presidente Lula e ela veio reafirmar a atitude da BYD de se instalar em Camaçari, no estado da Bahia. E aproveitou pra fazer o convite para que o presidente Lula pudesse estar presente conosco. O presidente evai estar na Bahia no domingo [2 de julho] pra celebrarmos a Independência do Brasil na Bahia, na sequência, ele irá ainda a Ilhéus pra visitar a ferrovia Oeste-Leste e ficaria difícil permanecer pra terça-feira então ele já combinou que quando a indústria estiver funcionando ou ele irá no início do funcionamento da indústria ou na primeira entrega do primeiro carro”, destacou Jerônimo.

O chefe do Executivo baiano apontou ainda que no encontro foi refirmado a parceria com a empresa chinesa, com a definição das demandas e condições de incentivos fiscais no estado, que, conforme Jerônimo, estão sendo atendidas, inclusive com o investimento na infraestrutura para atender a reativação do Polo Automobilístico de Camaçari.

Em relação a demanda para o Governo Federal, o presidente Lula, diz o governador, acolheu as necessidades para a parceria entre o governo baiano e vai tratar com o Ministério da Fazenda e o Ministério da Indústria e Comércio sobre o assunto.

O mandatário da Bahia disse também que uma dos pontos colocados pela BYD e que foram demandados a Lula foi uma política de incentivos tanto na produção quanto no consumo com a possibilidade de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “O presidente, inclusive, se colocou à disposição de estimular a compra de automóveis, por exemplo, de ônibus pra renovação da frota de ônibus escolares, de viaturas e ambulâncias, de equipamentos para a agricultura, para energia eólica”.

Mais detalhes da chegada da BYD em Camaçari, explicou o governador, serão revelados na próxima terça-feira, 4, em um ato que deverá acontecer no Farol da Barra, em Salvador.

“O anúncio será feito na terça-feira em Salvador pela manhã. A equipe da comunicação da BYD juntamente com a Secretaria Estadual de Comunicação [Secom] estão montando o formato da apresentação. A ideia é que exponha já alguns automóveis da linha de produção deles, como os ônibus que, inclusive, já rodam em Salvador, pra que a gente possa fazer uma exposição possivelmente no Farol da Barra”, contou Jerônimo, salientando que mais detalhes sobre calendário de instalação da BYD em Camaçari, o início dos trabalhos da empresa e a frota que será produzida na Bahia serão divulgados também no dia 4 de julho.