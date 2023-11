Em congresso, membros do PDT defendem renovação em chapa de vereadores | A TARDE

A corrente interna do PDT da Bahia, Juventude Socialista (JS), realizou neste sábado, 25, na Faculdade de Direito da Ufba, em Salvador, um congresso municipal que defendeu a participação dos jovens pedetistas na política, principalmente no pleito municipal de 2024.

O evento contou com a presença das principais lideranças baianas da sigla: os deputados federais Félix Mendonça e Leo Prates, presidentes estadual e municipal, respectivamente, e a vice-prefeita Ana Paula Matos.

Também estiveram presentes o presidente da Limpub, Omar Gordilho, e o comandante da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) da Prefeitura de Salvador, Zilton Kruger, que são pré-candidatos a vereador e, segundo a sigla, representam a "juventude e a renovação" que o PDT planeja implementar na chapa para a Câmara Municipal da cidade em 2024.

Na sexta-feira, 24, o Portal A TARDE trouxe a informação de que nos bastidores o partido e o União Brasil travam uma disputa por alocação de vereadores.

"A juventude, com seu potencial de renovação, é importante para o PDT não ser um partido que só reverencia o eu legado, mas também sabe construir novas lideranças. Isso é importante para o futuro. Por isso, precisamos, inclusive, avaliar bem se devemos ou não receber vereadores de mandato para disputar as eleições de 2024 na capital", declarou o presidente da JS na Bahia, Carlos Brasileiro.



Em relação à chapa proporcional na capital, Félix afirmou que as executivas estadual e municipal devem se reunir para tratar do assunto em breve. O encontro deve acontecer até o final do ano, segundo fontes de A TARDE.

"Vamos analisar, inclusive, se iremos receber ou não vereadores de mandato e temos total independência para isso. Uma coisa é certa: só serão candidatos pelo PDT aqueles que estão de acordo com os ideais pedetistas, a exemplo da defesa do trabalhismo, da educação e da democracia. E iremos avaliar isso caso a caso", ressaltou o parlamentar.



Atualmente, o PDT tem dois vereadores na Câmara Municipal de Salvador: Anderson Ninho e Randerson Leal. A situação de ambos será debatida nas executivas estadual e municipal da legenda. O partido está na base do prefeito Bruno Reis (União) e deseja manter Ana Paula como vice em 2024.



Em seu discurso, a vice-prefeita destacou a importância da juventude para o PDT. "Esses movimentos, como o da JS, são importantes porque fortalecem o partido de baixo para cima. Defendemos que os jovens estejam na política porque isso é fundamental para transformar a vida das pessoas", frisou.



Leo Prates também ressaltou a força da juventude pedetista e lembrou que atuou no movimento estudantil antes de ingressar na vida pública. "Queremos, cada dia mais, que os jovens busquem conquistar seus espaços. Eu sou um dos exemplos de que isso é possível".