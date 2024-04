Em Porto Seguro, Jerônimo leva ações com investimento de R$ 60 milhões | A TARDE

A cidade de Porto Seguro recebeu importantes incentivos do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no sábado, 23. Da educação à infraestrutura, o pacote de ações chegou a R$ 60 milhões em investimentos nos mais diversos setores.

Ao lado da deputada Cláudia Oliveira e outras autoridades estaduais e locais, o gestor inaugurou uma escola de tempo integral no bairro Vila Vitória, representando um investimento aproximado de R$ 30 milhões.

O novo Centro Estadual de Educação Profissional 2 de Julho foi equipado com instalações modernas, incluindo 12 salas de aula, cinco laboratórios especializados (meio ambiente, informática, química/biologia, linguagens, gestão e negócios), uma sala multifuncional, biblioteca, teatro, restaurante, quadra poliesportiva, 17 banheiros e espaço de vivências corporais.

O governador Jerônimo enfatizou a importância da nova unidade para a comunidade, afirmando que garantirá o futuro dos jovens locais, proporcionando oportunidades e recursos essenciais.

"A entrega de uma escola em tempo integral é especialmente relevante, pois oferece não apenas educação, mas também alimentação adequada e atividades esportivas, criando um ambiente propício para os jovens sonharem com um futuro promissor e contribuir para um ambiente saudável e seguro na cidade", ressaltou Jerônimo.

Em sua fala, a deputada Cláudia Oliveira relembrou a solicitação do colégio em seu primeiro mandato de deputada, acolhida pelo ex-governador Jaques Wagner e atendida pelo ex-governador Rui Costa, culminando na realização pelo governador Jerônimo.

“Acompanhei de perto todo o processo de construção da escola e hoje é motivo de muita alegria e emoção estar aqui entregando esse colégio para nossa comunidade, principalmente para o bairro Vila Vitória. Essa iniciativa reflete o compromisso do governo estadual com a educação de qualidade e o desenvolvimento das comunidades, trazendo grandes benefícios para a população de Porto Seguro”, completou a deputada.

Além da inauguração da escola, o governador Jerônimo autorizou a pavimentação da pista e faixas laterais do Aeroporto de Porto Seguro, com previsão de entrega para junho deste ano, num investimento de R$ 22 milhões. Também foi assinada a ordem de serviço para a instalação do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), em Porto Seguro, com investimento de R$ 2,7 milhões. O local tem como objetivo realizar necropsias para elucidação de causas de morte naturais, sem suspeita de violência, com ou sem assistência médica, sem esclarecimento diagnóstico ou de interesse da saúde pública.

Além disso, foi celebrado um convênio, com investimento de R$ 221 mil, entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural, através da CAR, e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Costa do Descobrimento (Condesc) para a operacionalização dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM), responsável por assegurar a qualidade dos produtos alimentícios produzidos no território do município, que chegam à mesa do consumidor.

O governador também deu por entregue o Sistema Simplificado de Abastecimento de Água do Assentamento Chico Mendes I e II, com investimento de R$ 300 mil, que vai atender 382 habitantes e garantir água de qualidade. Em seguida, entregou 137 certificados do Programa Qualifica Bahia, aos trabalhadores e trabalhadoras em situação de vulnerabilidade da região.

Na área de segurança pública, o gestor estadual inaugurou duas unidades da Delegacia Territorial e Pelotões da Polícia Militar, nos distritos de Arraial D'Ajuda e Trancoso, com um investimento de R$ 4,7 milhões.

O comandante geral da PM, coronel Paulo Coutinho, destacou a importância de fortalecer a atuação policial nas cidades do interior da Bahia. “Além de dar mais dignidade às nossas tropas, temos que destacar também o propósito da interiorização do policiamento, investindo na segurança em todas as regiões do estado”, comentou o coronel.

Em Arraial D'Ajuda, a Delegacia e o Pelotão estão situados no Parque Central, bairro do São Francisco. No distrito de Trancoso, as estruturas estão localizadas na BA-987. O município de Porto Seguro também conta com novas viaturas para as Polícias Civil, Militar, um rabecão destinado ao Departamento de Polícia Técnica e um campo society no 8° Batalhão da PM.