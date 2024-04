Governador autoriza requalificação do aeroporto de Porto Seguro | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) desembarcou em Porto Seguro neste sábado, 23, para cumprir uma série de entregas ao município. A ação contempla as áreas da saúde, segurança pública e infraestrutura.

Um dos pontos altos desta agenda foi a assinatura da autorização para o início das obras de requalificação do Aeroporto da cidade seguindo os padrões da Agência Nacional Aviação Civil (ANAC).

Dentre as modificações, estão a pavimentação da pista e faixas laterais do Aeroporto de Porto Seguro, que serão feitas para dar mais conforto e segurança às operações aéreas. Os serviços serão realizados pelo Governo da Bahia, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), com valor de aproximadamente R$ 22,4 milhões. A obra deverá ser entregue no final de junho deste ano.

Na área de segurança pública, o gestor estadual entregou duas unidades da Delegacia Territorial e Pelotões da Polícia Militar, nos distritos de Arraial D'Ajuda e Trancoso, com um aporte de R$ 4,7 milhões.

O comandante geral da PM, coronel Paulo Coutinho, falou sobre a atenção à atuação policial nas cidades do interior da Bahia. “Além de dar mais dignidade às nossas tropas, temos que destacar também o propósito da interiorização do policiamento, investindo na segurança em todas as regiões do estado”, comentou o coronel.

Em Arraial D'Ajuda, a Delegacia e o Pelotão estão situados no Parque Central, bairro do São Francisco. No distrito de Trancoso, as estruturas estão localizadas na BA-987. O município de Porto Seguro também conta com novas viaturas para as Polícias Civil, Militar, um rabecão destinado ao Departamento de Polícia Técnica e um campo society no 8° Batalhão da PM.

Mais ações

Na saúde, Porto Seguro também vai ganhar em breve o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). Na ordem de serviço, assinada hoje, consta um investimento total de R$ 2,7 milhões. O SVO tem como objetivo realizar necrópsia para elucidação de causas de morte naturais, sem suspeita de violência, com ou sem assistência médica, sem esclarecimento diagnóstico ou de interesse da saúde pública.

Até o final da tarde deste sábado, atendimentos de saúde e cidadania estão sendo realizados na “Feira Saúde Mais Perto”, no Complexo Frei Calixto. Estão previstos nove mil consultas e procedimentos oftalmológicos, atendimento odontológico, preventivo ginecológico, exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-X, mamografia e exames laboratoriais.

Ocorreu também a celebração de convênio, entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural, através da CAR e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Costa do Descobrimento (Condesc) para a operacionalização dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM), responsável por assegurar a qualidade dos produtos alimentícios produzidos no território do município, que chegam à mesa do consumidor. O investimento é de R$ 221 mil reais.