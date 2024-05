Jerônimo aporta R$ 26 milhões para atender a beneficiários do Planserv | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) decretou na última sexta-feira, 3, um crédito suplementar no valor de R$ 26 milhões. Esses recursos públicos devem ser direcionados, de acordo com publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 4, ao Planserv, plano de saúde que atende aos servidores públicos estaduais e seus dependentes.

O decreto financeiro só foi possível porque o governo conseguiu um superávit que não estava previsto no orçamento, liberando os R$ 26 milhões para que a gestão estadual aplicasse onde entendesse ser necessário.

Com a verba extraordinária, o governo Jerônimo pretende custear a prestação de assistência à saúde dos beneficiários do Planserv, que andavam reclamando de problemas no atendimento pelo plano.

Em fevereiro, o Portal A TARDE revelou que diversos usuários do plano de saúde voltado para os servidores estaduais estavam tendo atendimentos negados nos hospitais conveniados.

Na época, o Planserv justificou que a alta demanda pós-carnaval acabou gerando a superlotação das vagas reservadas aos beneficiários do convênio nas principais unidades de saúde de Salvador.

