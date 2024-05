Governo Jerônimo oficializa mudanças na área de Cultura | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) complementou suas mudanças recentes na área de Cultura. As alterações envolvem o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), o Fundo de Cultura da Bahia (FCB) e o Conselho Estadual de Cultura.

Em decisão publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 4, a produtora cultural Sara Prado, substituta definitiva de Piti Canella no comando da Funceb, foi nomeada para assumir uma cadeira titular no Conselho Estadual de Cultura da Bahia, órgão colegiado composto por 30 conselheiros e conselheiras do setor.

Antes superintendente de Promoção Cultural na Secult e presidente da comissão que gere o FCB, Sara é filiada ao PT e teve uma atuação considerada positiva durante o primeiro ano de gestão, conseguindo assim ser alçada à direção-geral da Funceb.

Sara Prado assumiu a Funceb | Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Quem também foi nomeado para o Conselho Estadual de Cultura foi Marcelo Ferreira Lemos Filho. A nomeação o sacramenta também como diretor-geral do IPAC, no lugar da vice-presidente estadual do PT, Luciana Mandelli.

Antes de assumir o IPAC, Lemos Filho chegou a chefiar a Secretaria Especial de Articulação Institucional (Seai) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), atuou na campanha de Jerônimo ao governo estadual e, na atual gestão, ocupou o cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Cultura (Secult), próximo a Monteiro.

Para o posto de Sara Prado no comando da Superintendência de Promoção Cultural, o governador e Bruno Monteiro já haviam nomeado Lorena Laís Rosa Ferreira, então diretora de Fomento à Cultura. Neste sábado, ela também foi alçada à presidência da comissão que gere o FCB.

Marcelo Ferreira representa o IPAC | Foto: Reprodução | Redes Sociais

