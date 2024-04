"Reflexo de dedicação à cultura", diz PT sobre nomeação de Sara Prado | A TARDE

A exoneração da diretora geral da Fundação Cultural do Estado (Funceb), Piti Canella, abriu caminhos para a nomeação da superintendente de Promoção Cultural (Suprocult) da Secult, Sara Prado, no comando da autarquia.

A consagração da nova diretora foi comemorada pelo PT Bahia, partido o qual Prado faz parte, que deu as boas vindas à filiada através das redes sociais.

“Orgulho para o PT Bahia e para todos nós, sua nomeação como Diretora Geral da Funceb é um reflexo do seu compromisso e dedicação incansável à cultura e às causas sociais. Estamos juntos nessa jornada pela valorização da arte e da diversidade cultural. Sucesso nessa nova missão!”, celebrou.

Veja

O secretário da pasta Bruno Monteiro vem promovendo uma rearrumação no comando das autarquias. As mudanças começaram na quarta-feira, 18, com a demissão da vice-presidente do PT Bahia da chefia do Instituto Patrimônio Artístico e Cultural do estado (IPAC), Luciana Mandelli.



A dança das cadeiras, no entanto, não foi bem recebida por Piti Canella. Nas redes sociais, a ex-diretora afirmou que acatou a notícia com “tristeza.”

“Triste com minha saída da FUNCEB, mas feliz e consciente da minha enorme contribuição, 14 meses de dedicação exclusiva e amorosa aos artistas e ao Governo da Bahia”, diz um trecho do texto.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também comentou sobre as mudanças, classificando Mandelli e Piti Canella como "competentes" e destacou que as "competências serão utilizadas em outros locais, acho natural".

“O secretário [estadual de Cultura] Bruno [Monteiro] fez uma avaliação, conversou com o partido. Foi uma combinação feita com o Partido dos Trabalhadores. O presidente [estadual do PT] Éden [Valadares] está dialogando para a gente fazer uma ocupação dessas pessoas, que são competentes”, concluiu.



Em meio aos rumores sobre uma possível queda de braço entre Monteiro e Mandelli, o gestor emitiu uma nota à imprensa nesta quinta-feira, 18, sobre as exonerações.

Leia na íntegra

"Em sua substituição, assume Sara Prado, que deixa a Superintendência de Promoção Cultural (Suprocult). Formada em Comunicação Social com habilitação em Produção Cultural, pela UFBA, com especialização em Estado, Governo e Políticas Públicas, pela Universidade Latino Americana de Ciências Sociais, Sara coordenou a Paulo Gustavo Bahia e já foi gestora no Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI) e na Suprocult. Ela traz consigo uma visão inovadora e um compromisso inabalável com a diversidade e o crescimento das manifestações artísticas em nosso estado.

Já na Superintendência de Promoção Cultural, assume interinamente Lorena Teixeira, que é formada em Direito e especialista em Direito Tributário com vasta experiência em gestão pública. Lorena já ocupa o cargo de Diretora de Fomento da Superintendência e agora acumula a função com a chefia interina da SUPROCULT.

O Secretário Bruno Monteiro reafirma o compromisso contínuo de toda sua equipe no fortalecimento das políticas culturais em toda a Bahia e deseja sucesso a todas em seus novos desafios".