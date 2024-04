Vice-presidente do PT, diretora-geral do IPAC é exonerada do cargo | A TARDE

A vice-presidente do PT Bahia, Luciana Mandelli, foi exonerada do cargo de diretora-geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), órgão subordinado à Secretaria de Cultura. O anúncio foi divulgado na edição desta quarta-feira, 17, do Diário Oficial do Estado (DOE).

Conforme documento, Marcelo Ferreira Lemos Filho foi o escolhido para responder pelo expediente do IPAC.

Ainda nesta quarta, o presidente da sigla, Éden Valadares conversou com o Portal A TARDE e comentou sobre o assunto.

“A saída de Luciana Mandelli foi conversada com o secretário Bruno e o governador Jerônimo desde a semana passada. Luciana teve papel importantíssimo na reorganização do IPAC, interna e externamente, dando protagonismo à política de museus, de patrimônio histórico, no tombamento cultural, destacou a Beleza Negra do Ilê e a cultura Hip Hop”, declarou o líder partidário.

Éden ainda ressaltou que Luciana “cumpriu um papel destacado e, como quadro dirigente que é, logo logo assumirá novas tarefas. Ainda não posso antecipar, mas Luciana estará como sempre esteve na linha de frente do nosso partido, do nosso projeto, da nossa construção coletiva.”