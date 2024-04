“Competência será usada em outro local”, diz Jerônimo sobre exoneradas | A TARDE

Em cerimônia na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em que levou para o parlamento estadual um Projeto de Lei que reestrutura a carreira dos professores indígenas, nesta quinta-feira, 18, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou as recentes exonerações na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA).



“São pessoas que têm competência e suas competências serão utilizadas em outros locais, acho natural”, justificou Jerônimo Rodrigues.

>> “Assume nova missão”, diz Jerônimo sobre Luciana Mandelli sair do IPAC

Luciana Mandelli foi exonerada do cargo de diretora-geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), enquanto Piti Canella foi exonerada do cargo de diretora-geral da Fundação Cultural do Estado (Funceb).

“O secretário [estadual de Cultura] Bruno [Monteiro] fez uma avaliação, conversou com o partido. Foi uma combinação feita com o Partido dos Trabalhadores. O presidente [estadual do PT] Éden [Valadares] está dialogando para a gente fazer uma ocupação dessas pessoas, que são competentes”, concluiu.

A exoneração de Luciana Mandelli, que é vice-presidente estadual do PT, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na quarta-feira, 17, enquanto a exoneração de Piti Canella saiu no Diário desta quinta-feira, 18.

Na quarta-feira, 17, Éden Valadares falou sobre a exoneração de Luciana Mandelli com o Portal A TARDE. “Cumpriu um papel destacado e, como quadro dirigente que é, logo logo assumirá novas tarefas. Ainda não posso antecipar, mas Luciana estará como sempre esteve na linha de frente do nosso partido, do nosso projeto, da nossa construção coletiva”, disse o dirigente partidário.