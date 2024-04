Piti Canella é exonerada da Fundação Cultural da Bahia | A TARDE

Um dia após a demissão de Luciana Mandelli do comando do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), o governo do Estado publicou, nesta quinta-feira, 18, a exoneração da diretora geral da Fundação Cultural do Estado (Funceb), Piti Canella.

Quem ocupará o cargo de Piti será Sara Gabriela Prado Mercês Lázaro, que exercia a função de superintendente na Superintendência de Promoção Cultural da Secult, no seu lugar ficará Lorena Lais Rosa Ferreira, diretora de Fomento à Cultura, para cumulativamente responder pelo expediente da Promoção Cultural.

Leia mais

>> “Assume nova missão”, diz Jerônimo sobre Luciana Mandelli sair do IPAC

Na quarta, o governo também comunicou a saída de Mandelli do cargo. O anúncio foi divulgado na edição da quarta, 17, do Diário Oficial do Estado (DOE).



Conforme documento, Marcelo Ferreira Lemos Filho foi o escolhido para responder pelo expediente do IPAC.