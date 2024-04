“Assume nova missão”, diz Jerônimo sobre Luciana Mandelli sair do IPAC | A TARDE

Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, 17, durante cerimônia de autorização para o início da segunda etapa das obras de requalificação da Feira de São Joaquim, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) justificou a exoneração de Luciana Mandelli do cargo de diretora-geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).



“Fazer as movimentações dentro do governo é natural. O partido, junto com o secretário Bruno Monteiro, dialogou sobre a necessidade de Luciana Mandelli assumir outra missão”, disse. Conforme o Diário Oficial do Estado (DOE), Marcelo Ferreira Lemos Filho foi o escolhido para responder pelo expediente do IPAC.

Assim como o presidente estadual do PT, Éden Valadares, Jerônimo Rodrigues não revelou qual será a nova atribuição de Luciana Mandelli no governo. “Nós estaremos fechando essa semana e publicaremos logo de imediato a nomeação dela”, alegou.

“Quem acompanhou Luciana em outras missões sabe. Luciana é um quadro político do partido e estava assumindo um papel importante no IPAC, organizando a cultura. Fecharemos logo de imediato o próximo ambiente em que ela irá contribuir”, concluiu.

O presidente estadual do PT, Éden Valadares, disse ao Portal A TARDE que Luciana Mandelli cumpriu um papel destacado no IPAC. "Luciana estará como sempre esteve na linha de frente do nosso partido, do nosso projeto, da nossa construção coletiva", afirmou.