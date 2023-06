Encontro na Alba fortalece Federação entre PT, PV e PC do B

Líderes do Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Comunista do Brasil (PC do B) e Partido Verde (PV) se reuniram nesta terça-feira, 6, na Assembleia Legislativa da Bahia para debater as estratégias da Federação Brasil da Esperança, formada pelas três legendas, com vistas às eleições municipais de 2024.

A reunião ampliada contou com a participação dos deputados estaduais Robinson Almeida, Fátima Nunes e Olívia Santana, além dos federais Valmir Assunção, Alice Portugal e João Carlos Bacelar. O encontro é consequência do planejamento da Federação de envolver cada vez mais as direções partidárias, as bancadas e a militância no processo de integração e consolidação da união dos três partidos na Bahia.

No início de julho será promovido um grande seminário de organização com vistas às eleições de 2024, mas também uma contribuição aos rumos do Governo Jerônimo Rodrigues e do Governo Lula. O presidente do PT da Bahia, Éden Valadares, destacou que a reunião foi um momento de construção de entendimentos entre os três partidos no estado.

“Debate importante, com profundas contribuições, avançamos na construção de mais consenso e de novas agendas para a organização da nossa Federação”.

Para a deputada estadual Olívia Santana, o encontro inaugura uma nova etapa da Federação. “Nós estamos confluindo nas ideias sobre o que deve ser o nosso projeto para diversos municípios e para a capital baiana. Então, a Federação vai ser esse ambiente de pactuação dos nossos acordos de participação nas disputas eleitorais para 2024, mas também no que diz respeito a uma visão, uma perspectiva para a nossa atuação em conjunto, em favor da consolidação dessa experiência que é o governo de Jerônimo e possíveis conquistas para o povo baiano”.

O deputado federal João Carlos Bacelar também falou sobre a importância do encontro para os partidos e a consolidação do diálogo entre as legendas. “Esta foi uma reunião importantíssima para estruturar a Federação no estado. O diálogo entre os três partidos irá fortalecer a nossa política e contribuir ainda mais para o excelente trabalho que Lula e Jerônimo têm desenvolvido na Bahia e no Brasil”.