Encontro reúne lideranças em Iramaia e fortalece aliança de oposição | A TARDE

No último domingo, 25, Iramaia-BA foi palco de um encontro político que reuniu diversas lideranças locais em prol de um objetivo comum: buscar um futuro melhor para a cidade.

O evento contou com a presença expressiva do presidente do MDB de Iramaia, Lucas Prado, do pré-candidato a prefeito e atual vice-prefeito, Toninho (Avante), do pré-candidato a prefeito e ex-vice-prefeito, Wá Ramos (PSD), Dona Dulce, ex-vereadora e ex-primeira dama, Dodinha, ex-prefeito, dos vereadores Betinho, Rodolfo, Adailton e Raimundinho, além dos pré-candidatos a vereadores, e da comunidade local.

Durante a reunião, foi consolidada uma importante aliança e compromisso do grupo de oposição ao gestor atual, visando a construção de um projeto político que represente os anseios e necessidades da população de Iramaia.

As lideranças presentes demonstraram união e determinação em trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios e promover o desenvolvimento do município.

O presidente do MDB, Lucas Prado, destacou a importância da união e da colaboração entre os diversos segmentos da sociedade iramaiense para superar as dificuldades e construir um futuro promissor para a cidade.

O vice-prefeito e pré-candidato a prefeito, Toninho, ressaltou a necessidade de uma gestão transparente e comprometida com o bem-estar da população. E o ex-vice-prefeito e pré-candidato a prefeito, Wá Ramos, enfatizou a importância da participação ativa da comunidade na construção de um novo horizonte político para Iramaia.

O encontro foi marcado por discursos de incentivo e mobilização, evidenciando o engajamento e a participação ativa da comunidade na construção de um novo horizonte político para Iramaia.

A aliança formada entre as lideranças representa um passo importante na busca por mudanças positivas e na consolidação de um projeto de desenvolvimento sustentável e inclusivo para o município.