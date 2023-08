Escolha de candidatos para 2024 deve iniciar em setembro, diz Jerônimo

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou na manhã desta quarta-feira, 9, que tem o início de setembro como prazo máximo para iniciar as conversas, no âmbito de seu conselho político, sobre a escolha de candidatos representantes de sua base aliada nas eleições municipais de 2024.

“Espero que a gente possa ter até o final deste mês as pesquisas. Se não tiver, a gente começa a trabalhar com o que nós temos. Mas eu ainda estou fechando ainda os cargos regionais. E o que tem agora são detalhes, é coisa menor. Então, aquilo que eu combinei com vocês: final de agosto, início de setembro, a gente começa a reunir o conselho [político]”, contou Jerônimo.

Jerônimo ainda revelou que a avaliação de seu secretariado, que teve uma reunião inicial na semana passada, é um dos processos decisivos para a construção de uma estratéggia eleitoral para 2024.

“Já fiz a reunião de avaliação do semestre com meu secretariado, pedi mais algumas questões, para poder clarear, para poder botar a mão no conselho político e o próximo passo agora, realmente, acho que setembro é um bom mês para gente poder começar a definir a estratégia nossa mais claramente”, disse o governador.

Nos bastidores, Jerônimo tem pedido a seus aliados para se esforçarem na construção de uma candidatura única da base governista em cada um dos 417 municípios do estado. Em diversas cidades, porém, o grupo tem se dividido em várias pré-candidaturas, como no caso de Salvador.