Estado inicia obras do centro de convenções e teatro de Feira | A TARDE

A cidade de Feira de Santana vai ganhar dois novos equipamentos para reforçar a cultura e a realização de eventos de grande porte. A assinatura foi feita na segunda-feira, 2, pelo governador Jerônimo Rodrigues da ordem de serviço para a construção do novo Centro de Convenções e do teatro da cidade.

O investimento será de R$ 56 milhões do Governo do Estado, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), dará continuidade à obra, que estava paralisada desde 2004 pela administração municipal.

“O centro de convenções vai permitir desenvolver projetos, trazer eventos de diversas áreas, gerar emprego e renda, fomentar a rede de hoteleira e movimentar a economia local”, afirmou Jerônimo Rodrigues.

O governador reforçou ainda que serão firmadas parcerias com escolas e universidades, para incentivar a uso dos novos espaços para produção de cultura e lazer.



Os dois prédios terão arquitetura e paisagismo integrados, compondo um complexo cultural único que se destacará pelo aspecto imponente, com as fachadas em vidro e alumínio. Eles serão instalados em terreno de 23 mil metros quadrados no bairro São João.



Com capacidade para 1.600 visitantes, o centro de convenções terá área coberta de mais de 2 mil metros quadrados, espaço para exposições e eventos, além de auditório de 224 lugares. Já o teatro terá mais de 4 mil metros quadrados, plateia com 639 lugares, foyer, bilheteria, house mix, camarins, sala de costura, rouparia, sala de dança, sala de música e salas multiusos. O estacionamento comporta cinco ônibus, 30 motos e 180 carros.



“Essa é uma obra que normalmente duraria 14 meses. Mas, vamos antecipar o prazo para 11 meses. Esse é um equipamento muito importante para o fortalecimento dos negócios não só Feira de Santana, mas de toda macrorregião”, apontou José trindade, presidente da Conder.



A instalação do centro deve ajudar a impulsionar o turismo de negócios no município, sendo muito aguardado pelos empresários da região. Quando concluídos, esses novos espaços se destacarão como os maiores da região de Feira de Santana e terão um papel importante no cenário cultural do Portal do Sertão.



O empresário Robério Santana acredita que a construção do Centro de Convenções em Feira de Santana é um marco. “A cidade sempre teve potencial para sediar eventos de grande porte, mas a falta de um espaço adequado limitava o crescimento desse setor. O Centro de Convenções abrirá oportunidades para negócios locais e atrairá um público diversificado, contribuindo para o desenvolvimento econômico de nossa cidade”.

Reunião

Ainda em Feira de Santana, o governador realizou uma reunião com empresários do município para discutir questões prioritárias para o desenvolvimento da região.

Entre os temas discutidos, destacam-se a melhoria da acomodação do comércio local, a requalificação do terminal rodoviário, a consolidação e ampliação do aeroporto João Durval, a integração com o setor universitário, a recuperação e gestão do Centro Industrial do Subaé (CIS), a implantação de um escritório da região metropolitana de Feira de Santana e as intervenções federais, incluindo a duplicação do elevado contorno e do acesso da BR 116 e 101.