Ex-prefeito deposto pela ditadura militar será homenageado na Câmara | A TARDE

O ex-prefeito de Salvador, Virgildásio Senna, será o homenageado da próxima terça-feira, 10, pelo Projeto “Lembranças do Futuro de Salvador”, de autoria do presidente da Câmara Municipal da cidade, o vereador Carlos Muniz (PSDB). O convite foi entregue ao ex-gestor nesta quarta, 4.

Virgildásio Senna foi eleito prefeito de Salvador em outubro de 1962, sendo empossado no dia 7 de abril de 1963. Ele foi deposto pelo golpe militar de 1964, perdendo o seu mandato como prefeito e sendo cassado definitivamente pelo AI-5.

Devido à idade de Virgildásio, que completará 100 anos no próximo mês de novembro, ele será representado na sessão solene, por seu filho Sérgio Senna, e pelo sobrinho Téo Senna (PSDB), vereador de Salvador.

No âmbito do projeto “Lembranças do Futuro de Salvador”, cada ex-prefeito faz um depoimento sobre a cidade que encontrou à época, quais projetos mais importantes conseguiu realizar, o que não foi possível por falta de verba ou tempo e, na atualidade, quais seriam suas ações para uma Salvador melhor e com mais qualidade de vida para seus habitantes.

“Este projeto é pioneiro em nível nacional. O vereador Téo Senna e família representarão muito bem o seu tio, o ex-prefeito Virgildásio Sena, nessa sessão temática na Câmara de Salvador. Agradeço a eles por aceitarem participar deste importante projeto”, afirmou Carlos Muniz.

Após colher o depoimento de todos os participantes, será criada a Carta para Salvador, com iniciativas e projetos para uma cidade mais democrática, igualitária e com responsabilidade social.

Os vereadores entregarão a Carta em uma sessão, para qual serão convidados ex-prefeitos de Salvador, o atual chefe do Executivo Municipal da cidade, Bruno Reis (União Brasil), e o governador do estado Jerônimo Rodrigues (PT).