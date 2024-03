Fazenda Grande IV ganha complexo esportivo e de lazer neste domingo | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) inaugurou na manhã deste domingo, 25, o complexo e de lazer Raimundo Varela, na Fazenda Grande IV. O local, que conta com campo com grama sintética, quadra poliesportiva e uma ampla praça, homenageia o icônico comunicador, locutor e apresentador de TV que faleceu em setembro do ano passado aos 75 anos.

A entrega foi realizada pelo gestor baiano durante solenidade na rua Luís Martins Catharino Gordilho, ao lado de autoridades municipais e familiares de Varela. O investimento da gestão municipal foi de R$ 3,5 milhões na implantação dos equipamentos do complexo, que vai atender às demandas do bairro estimulando a prática esportiva e o convívio social.

“Fizemos uma verdadeira transformação nesse local. Quem vê a foto e compara como era antes e agora sabe o que estou falando. Eu fiz questão de percorrer todo o entorno para olhar nos olhos das pessoas e ver a alegria e a felicidade. Estes equipamentos esportivo e de lazer têm a capacidade de elevar a autoestima da comunidade”, destacou Bruno Reis, acrescentando que o complexo será o principal ponto de encontro dos moradores.

“Esse equipamento vai fazer inclusão social através do esporte, que tem a capacidade de deixar os jovens longe das drogas e da criminalidade, além de transformar vidas. Tenho certeza que daqui vamos revelar craques", completou.

Sobre Varela, o prefeito lembrou a trajetória do comunicador e disse que esta é a primeira de outras homenagens que serão feitas pela Prefeitura. "Varela, por muito tempo, foi a voz dos mais pobres dessa cidade, chamando a atenção das autoridades para os problemas. Uma inspiração de coragem e determinação para a gente seguir construindo uma cidade cada vez melhor", disse.

Equipamentos esportivos

O campo com grama sintética tem cerca de 3,2 mil metros quadrados e possui arquibancada, enquanto que a quadra poliesportiva tem 593 metros quadrados. Os serviços no local foram executados pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

Devidamente padronizado para jogar bola com os amigos na manhã deste domingo, o ajudante de depósito Igor Barbosa, 31 anos, comemorou a requalificação do campo, que era de barro e estava degradado.

“É um sonho realizado. A comunidade ganhou muito com tudo isso. Éramos um bairro esquecido e hoje essa população está muito agradecida com essa obra enorme. Temos um grupo que ‘bate o baba’ todo domingo e feriado. São mais de 30 anos de tradição”, celebrou ele, revelando que os moradores apelidaram carinhosamente o campo de “Arena do Migué”.

Lazer

Já a nova praça construída no complexo Raimundo Varela tem entre os mobiliários esculturas em forma de pássaros em concreto, conjuntos de mesa para jogos e poltronas. O espaço ainda possui um vestiário e nove quiosques, sendo um deles destinado à comercialização de acarajé e os outros para lanches.

Além disso, a área é equipada com duas mesas, uma para partidas de futmesa e outra para ping-pong, além de parque infantil com uma Casa de Tarzan, balanço, escorregadeira, gangorra e conjunto de amarelinha.

Para quem quiser deixar o sedentarismo de lado, o espaço ainda possui academia de saúde e de ginástica. Dentre os equipamentos estão simuladores de giro triplo, remada sentada, de cavalgada e de esquiador individual. Também há espaldar horizontal e vertical, uma prancha abdominal, uma barra paralela e uma barra de apoio. A obra foi concluída pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal).

Em relação à iluminação, na praça foram implantadas 68 luminárias em LED e 33 postes de fibra. No campo foram instalados 57 projetores em LED e nove postes de fibra.

Após entregar o complexo, Bruno Reis percorreu os equipamentos entregues e que já estão sendo utilizados pela população neste domingo. O chefe do Executivo municipal destacou que a Prefeitura já entregou 406 praças e conta com outras 50 com obras em execução. Além disso, já são mais de 35 campos com gramado sintético inaugurados pela atual gestão.

Legado

Um dos filhos do comunicador, Gel Varela marcou presença na solenidade de inauguração do complexo de esporte e de lazer e agradeceu à Prefeitura pela obra, ressaltando o legado do pai como porta-voz do povo.

“Um espaço como esse é um laboratório de vidas para o sucesso. É uma satisfação inenarrável porque meu pai, que veio do Subúrbio, foi um herói dessa trajetória, em vencer na vida profissional e pessoal, construindo um legado que hoje é referência nacional graças ao seu empenho. A maior virtude dele não era só a oratória, mas a força de trabalho e solidariedade em ajudar as pessoas e dar voz à comunidade”, disse.

Para Sheila Varela, viúva do comunicador baiano, a homenagem ressalta a importância do homem, apresentador e figura pública que era Raimundo Varela: “Acho que é uma conquista para a população, e o legado de Varela não morrerá porque ele foi extremamente de verdade, idôneo, pai de família e grande profissional de comunicação”.